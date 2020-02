USA dollar langeb tänu intressimäärade langetamise ootusest

USA dollar nõrgenes teisipäeval kuna kasvasid ootused, et Föderaalreserv alandab sel aastal intressimäärasid, et leevendada Hiina koroonaviiruse puhangust tingitud survet majandusele, vahendab Reuters.

Dollar tõusis eelmisel nädalal aastate kõrgeimale tasemele, kui koroonaviirus jätkas levikut maailmas, mis kergitas turvaliseks peetavaid varasid nagu USA dollarit ning võlakirju. Rahahalduride sentiment on muutumas, sest on võimalus, et keskpank võib rohkem intressimäärasid langetada.