Linnahalli arendamise uudis lõi investorid kaheks

Kui ka Tallink viib oma laevad edaspidi oma sadamasse, jäävad Tallinna Sadamale endiselt kruiisilaevade ja kaubavedude tulud. Foto: Raul Mee

Tallinki aktsia hind hakkas pärast kolmapäevast teadet Tallinna linnahalli ümberkujundamise kohta kergelt tõusma ja aktsionärid võtsid uudise rõõmuga vastu, samas Tallinna Sadama tuleviku puhul jäid investorid kahetistele seisukohtadele.

Tallinki aktsionär Toomas Laanpere märkis, et Tallinki dividendi puhul peab nüüd 5 sendiga rahul olema ka edaspidi, sest parem on varblane peos kui tuvi katusel. "Tuleb loota sellele, et see kolme osapoole ühisprojekt nüüd Tallinki põhitegevusele sama koormavaks ega ülemõistuse kalliks ei kujuneks kui soomlaste ammu valmima pidanud uus aatomielektrijaam," võrdles ta.