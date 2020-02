Tallinki aktsiaga peatati kauplemine, oodatakse “olulist uudist”

Paavo Nõgene, Mihhail Kõlvart ja Ain Hanschmidt. Foto: Liis Treimann

Infortar ja Tallink hakkavad koos Tallinnaga linnahalli arendama. Linn annab hoone ja maa, ettevõtted panustavad rahaga.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles tänasel pressikonverentsil Tallinna linnavalitsuses, et selleks, et linnahall korda teha, on Tallink selle ümber ehitanud tervikliku visiooni: linnahalli taha tuleb sadam ja ümberringi terviklik keskus hotellide-kohvikutega.