Soome rahandusteadlane näeb kujunemas uut globaalset kriisi

Aalto Ülikooli rahanduse instituudi juht Vesa Puttonen ennustab uue globaalse kriisi kujunemist. Foto: Äripäev

Aalto Ülikooli rahanduse instituudi juht Vesa Puttonen ütles Äripäevale antud intervjuus, et koroonaviiruse puhul on realiseerunud risk, mida mitte keegi meist oodata ei osanud, ning hoomamatu paanika taustal on ta ka ise osa oma investeeringutest müünud.

"Reaalses elus realiseerub kõige suurem risk alati siis, kui me seda kõige vähem oodata oskame, ja nüüd näeme, et must luik on saabunud," rääkis Puttonen. "Koroonaviiruse tõttu elab praegune finantsmaailm keskkonnas, mida isegi keskpangad ei suuda enam aidata, ja tegemist on millegagi, mida mitte keegi ei osanud ette näha – kas see on megakriis, ma ei tea, kuid kindlasti on see globaalne kriis," oli ta tuleviku suhtes skeptiline.