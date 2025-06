4 sisekujundusnippi poeomanikele: hästi kujundatud pood tagab parema ostuelamuse

„Meie ruum pakkus oma erilise planeeringuga palju võimalusi, kuid sobiva mööblipaigutuse leidmine, mis toetaks inimeste loomulikku liikumist, vajas professionaalset lähenemist,“ jagab Aivar Jefremov. „IKEA meeskond muutis need võimalused praktilisteks lahendusteks, luues nutika sisustuslahenduse, mis võimaldab klientidel rahulikult ja mugavalt liikuda. Projekt viidi ellu väga oskuslikult.“

2. Loo pilkupüüdvad alad

Sisekujundaja sõnul algab visuaalselt atraktiivsete alade loomine ühe või kahe fookusala määramisest. Samuti on oluline toodete valik ja nende asukoht.

„Kui ettevõtted teevad ruumiplaneeringut ise, tehakse sageli vigu, mida oleks võimalik vältida. Näiteks paigutatakse tooted liiga tihedalt või liiga hajutatult, jättes ruumi tühjaks. Oluline on paigutada tooted nii, et need köidaksid külastajate pilku kohe, kui nad poodi sisenevad. Spetsialistide abi tagab, et tooted on kutsuvalt ja lihtsasti ligipääsetavalt esitletud.”

Lisaks rõhutab sisekujundaja kontrasti (värv, valgus, materjal) olulisust, et juhtida külastajate tähelepanu. Näiteks loodi butiigis esiletõstetud ala tumbadega, mis on ühtlasi hubane konsultatsiooniala. IKEA sisekujundaja Heily Kaarna valis kiviimitatsiooniga teenindusleti, mis tõmbab samuti tähelepanu ning toimib poe keskse müügialana. „Need elemendid loovad ruumile struktuuri ja loomulikke pause kliendi ostuteekonnas,” lisab ta.

3. Kasuta brändi toetavaid materjale ja värve

Materjalide ja värvide valikul soovitab Kaarna kasutada 3–5 põhivärvitooni, mis sobituvad nii brändi identiteedi kui ka tootevalikuga. Teadlikult valitud materjalid ja pinnad aitavad kaasa ettevõtte igapäevasele töökorraldusele ning loovad professionaalse mulje.

Näiteks „Signature Tailoring“ butiigi värvilahenduses (hall, pruun, roheline ja valge) oli eesmärk luua elegantne, ajatu ja tasakaalustatud interjöör, mis peegeldab meeste ülikondade butiigi iseloomu. Omanik soovis ruumi, mis oleks samaaegselt elegantne, professionaalne ja kutsuv.

„Seda silmas pidades valisime mööbli materjalideks naha, klaasi ja tumehalli värvi, mis rõhutavad butiigi soliidset ja ajatult elegantset iseloomu, säilitades samal ajal taskukohasuse,“ ütleb Kaarna.

Ta lisab, et ka mattpindade kasutamine oli teadlik valik, et luua rahulik ja tasakaalustatud üldilme, mis ei konkureeri toodetega, vaid pigem toetab neid. IKEA meeskond aitab ettevõtetel teha praktilisi ja ilusaid valikuid – näiteks valida materjalid, mida on lihtne hooldada.