Päevakaupleja näeb börsil tugevaid ostukohti

Päevakaupleja Marat Kasparov näeb koroonaviirusepaanikas turgudel tekkimas ostukohtasid. Foto: Tanel Meos

Koroonaviiruse teke on mõneti apokalüptiline ning selles võib näha nn musta luike, kuid paanika turgudel on üle paisutatud ja mitmele suuremale börsiindeksile on tekkimas ostukoht, leiab päevakaupleja Marat Kasparov.

Nii soovitab Kasparov praegu osta näiteks S&P 500 indeksit, aga ka Saksamaa börsiindeksit DAX ning investeerida Venemaale.