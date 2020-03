Eesti juurtega laenukontor paneb Mintoses pillid kotti

Mintose kaudu miljoneid eurosid kaasanud briti laenuandja Peachy investoritele saadeti ootamatult kiri, millest teatati ettevõtte tegevuse lõpetamisest.

Peachy pakkus aastaid brittidele kiirlaenu. Foto: Liis Treimann

Kuigi Peachy tegutseb Suurbitannias, on selle loomise taga eestlased Joel Mitt ja Kristjan Novitski, viimane on kirjas ka kui Peachy kaubamärgi all tegutsenud Cash On Go Ltd tegevjuht. "Ma ei tohi ühtegi kommentaari anda selle ettevõtte tegevuse kohta, pöörduge otse ettevõtte administratsiooni ülevõtnud inimeste poole," jäi Novitski napisõnaliseks. Cash On Go Limited läks likvideerija Smith & Williamson LLP kätte.