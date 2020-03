Hirmu ja ahnuse indeks näitab praegu ekstreemset hirmu börsil

Foto: ekraanitõmmis

CNN Businessi hirmu ja ahnuse indeks, mis iseloomustab meeleolusid börsil, näitab, et investorid on ekstreemse hirmu küüsis ja maad on võtnud müügipaanika.

Punktid 0–50 on näidiku punasel poolel ja 51–100 on näidiku rohelisel poolel. Veel kuu aega tagasi oli näidik 67 punktiga rohelises, kuid praegu on punktisumma vaid 6.