Suurbritannia asus jõuliselt majandust turgutama

Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson loodab, et tema uue valitsuse esimene maksu- ja kuluplaan demonstreerib kavatsust suunata investeeringuid vaesematesse piirkondadesse, kus valijad aitasid tal detsembris saavutada suure valimisvõidu. Foto: Shutterstock/Scanpix

Suurbritannia käivitas 30 miljardi naelase majanduse stimuleerimise paketi vaid mõni tund pärast seda, kui Inglismaa Pank langetas intressimäärasid, kirjutas Reuters.

Suurbritannia uus rahandusminister Rishi Sunak ütles, et majandusele on viiruse levikul märkimisväärne mõju, isegi kui haiguspuhang on ajutine ning kahekordse paketi eesmärk on ära hoida koronaviirusest tekkiv majanduslanguse oht.