Maailma varad lakuvad haavu: kes kaotas kõige enam

Kuu aega väldanud börsivärinate käes on saanud kannatada pea kõik varaklassid, kuid võitjateks võib pidada kulda ja üllatuslikul kombel ka Hiina aktsiaturgu.

sulakuld Foto: Reuters/Scanpix

Kuigi börsikursse vaadates võib tunduda, et kõige suuremad kaotajad on praegu aktsiad, ei ole see päris nii: maailma indeksid on küll tänavu kaotanud viiendiku kuni veerandi oma väärtusest, aga see kõik on köömes nafta hinna languse kõrval.