Amazon palkab Indias 50 000 töötajat

Amazoni juht Jeff Bezos tänavu Indias. Foto: Reuters/Scanpix

Amazon teatas, et võtab Indias tööle 50 000 ajutist töötajat, sest nõudlus on riigis hüppeliselt kasvanud.

India on kehtestanud väga karmid karantiininõuded, mistõttu on inimesed pidanud nädalaid kodus veetma. Seega olid Amazoni jaoks esimesed karantiinipäevad Indias väga rasked. Nüüd, mil piiranguid tasapisi leevendatakse, on suurfirma oma tegevuse pea täies mahus taastanud.