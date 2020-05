Eurooplaste kontodele kuhjuvad säästud takistavad majanduse taastumist

Klientide ligitõmbamiseks kasutavad kauplused allahindlusi. Foto: Andras Kralla

Inimesed on koroonaviirusest põhjustatud majanduslikele ja sotsiaalsetele muutustele reageerinud aina suuremate säästudega, mis paneb ökonomistid muretsema, et tarbijad ei aita Euroopa kahanevat majandust august välja, kirjutab Financial Times.

Säästmismäär suurenes märtsis drastiliselt üle pikaajalise keskmise neljast suurimast riigist viies, näitavad Euroopa Keskpanga ja Inglismaa keskpanga kogutud andmed.