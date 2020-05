Nafta hinna tõus tugevdab rubla

Vene rubla. Foto: Reuters/Scanpix

Rubla on täna tublisti kallinenud ja püsib viimase kümne nädala kõrgeima taseme lähedal. Valuutat on tugevdanud nafta hinna tõus ning üldine optimismi kasv, vahendab Reuters.

Rubla on täna dollari suhtes kallinenud 0,8 protsenti, 71,08 rublani. Euro suhtes tõusis rubla 0,5 protsenti ja kaupleb 77,7 rublal. Suuresti on venelaste valuuta tugevnemisele kaasa aidanud Brenti toornafta kallinemine – täna on Brent tõusnud 2,5 protsenti, 36,4 dollarini barreli eest.