Lagarde: Eurotsooni majandus langeb kardetust rohkem

EKP president Christine Lagarde. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde hoiatas, et eurotsooni majandus kahaneb tänavu 8-12 protsenti. Varasematest prognoosidest on see suurem langus, vahendab MarketWatch.

Lagarde’i kommentaarid annavad märku, et Euroopa Keskpank valmistub oma stimuleerimisprogrammi juba järgmisel nädalal laiendama. Keskpanga eesmärk on majandust ja inflatsiooni turgutada. Kevadel teatas keskpank 750 miljardi euro suurusest võlakirjade ostuprogrammist.