Jevgeni Ossinovski paistab silma aktiivse investori ja ettevõtjana

Jevgeni Ossinovskil on investeeringuid ning osalusi ettevõtetes. Foto: Andras Kralla

Riigikogu liige ja sotsiaaldemokraatliku erakonna endine esimees Jevgeni Ossinovski on teinud möödunud aastal investeerimistehinguid, selgub tema majanduslike huvide deklaratsioonist.

Kui veel aasta tagasi oli Jevgeni Ossinovskil 2093 Tallinna Sadama aktsiat, siis nüüd kuulub talle 7093 sama firma aktsiat. Veel on Ossinovskil osalus Tallinna Vees, kuid see on püsinud aasta lõikes muutumatuna 3405 aktsia juures. Mehele kuulub ka 18 000 tuumaenergiaga tegeleva Centrus Energy A-aktsiat ning First Investment Banki aktsiaid.