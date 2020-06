Cleveroni aktsia hind kerkis oksjonil 1150 euroni

Cleveroni asutajad Arno Kütt ja Peep Kuld. Foto: Andras Kralla

Cleveroni aktsionäri poolt LHV finantsportaalis korraldatud Cleveroni aktsiate oksjon on kulgenud küllaltki edukalt ning aktsiate alghind on enam kui 20 protsendi võrra kerkinud.

Äripäev kirjutas mai lõpus, et LHV finantsportaali on ilmunud postitus, milles üks kasutaja pani oksjoni korras müüki 40 pakirobotite tootja Cleveroni aktsiat. Alghinnaks seadis ta 900 eurot aktsia kohta. 25. mail tehtud postitusest saadik on tehtud kümneid pakkumisi ning aktsia hind on kerkinud 1150 euroni.