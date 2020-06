Kas osta Tallinki või Viking Line'i?

Viking Line XPRSi laev. Foto: Eiko Kink

Kauppalehti kirjutab, et Tallink tundub olevat praegu Viking Line’ist veidi paremas positsioonis. Samas nenditakse, et praegu on veel vara öelda, kuidas ettevõtted kriisist taastuvad ning kaua see aega võtab.

Laevafirmad Tallink ja Viking Line on ettevõtete seas, keda koroonaviirus on kõige rohkem mõjutanud. Mõlema ettevõtte esimese kvartali tulemused olid nigelad.