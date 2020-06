Euroopa aktsiad võtsid enne EKP kohtumist hingetõmbepausi

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on pärast viimaste päevade kiiret tõusu võtnud täna pausi. Kauplejad ja investorid ootavad Euroopa Keskpanga (EKP) avaldust, vahendab Reuters

Arvatakse, et Euroopa Keskpank otsustab täna algaval kohtumisel süstida regiooni majandusse täiendavalt 250-500 miljardit eurot. Kuna aktsiaturud on juba mitu nädalat järsult tõusnud, nafta kallineb ning valuutad tugevnevad, on investorid otsustanud osa kasumeid välja võtta.