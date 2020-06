OPEC plaanib pikendada tootmise kärpimist

OPEC ja Venemaa kogunevad laupäeval, et arutada rekordiliste naftatootmise kärbete pikendamist ning veenda ka Iraaki ja Nigeeriat kärpeid järgima.

Tootjad, keda tuntakse OPEC+ nime all, leppisid mais ja juunis kokku tootmise vähendamise 9,7 miljoni barreli võrra päevas, et koroonaviiruse kriisi tõttu kokku kukkunud hindu toetada. Kaks OPEC+ allikat ütlesid, et Saudi Araabia ja Venemaa olid kokku leppinud kärbete pikendamises juuli lõpuni, kuid ütles, et Saudi Araabia kavatseb neid pikendada ka augustis.