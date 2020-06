HSBC koondab 35 000 töötajat

HSBC panga kontor. Foto: Reuters/Scanpix

Brittide suurpank HSBC teatas, et koondab siiski 35 000 töötajat, olgugi et plaan oli vahepeal küsimärgi all, vahendab Reuters.

HSBC tegevjuht Noel Quinn ütles, et ettevõte lõpetab ajutiselt ka uute töötajate palkamise. “Me ei saanud töötajate koondamist lõplikult pausi peale panna. Küsimus ei olnud kas, vaid millal,” ütles Quinn, kes lisas, et töökohtade kärpimine on praegu isegi tähtsam kui see oli veebruaris, mil plaanist teada anti.