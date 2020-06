Mikk Talpsepp: minu pikaajaline vaade turgudele on aastateks positiivne

Mikk Talpsepp Foto: Andres Haabu

Majanduse turgutamiseks trükitud pretsedenditu raha hulk on piisavalt suur, et turgu veel aastateks tõsta, rääkis Mikk Talpsepp.

See rahatrükk võib vabalt S&P 500 indeksi vii ka 10 000 punkti peale, ütles investor, kaupleja ja riskifondi Etalon Varahaldus asutaja ja tegevjuht Mikk Talpsepp. “Seda raha tuleb nii palju juurde. Esiteks antakse raha juurde tarbijale, antakse raha juurde kohalikele omavalitsustele, siis antakse raha juurde kohalikele ettevõtetele. Tegelikult ei saa ju nii olla, et raha on kõigil puudu."