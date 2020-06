Ühendkuningriigi võlg ületas majanduse mahu

Reedel avaldatud ametlikud andmed näitasid, et Ühendkuningriigi valitsuse võlg ületas mais esimest korda sisemajanduse kogutoodangu mahu viimase 50 aasta jooksul.

Inglismaa statistikaameti andmetel tõusis riigivõlg 2020. aasta jooksul 200 miljardit naela, ulatudes 2 triljoni naelani. Praeguste andmete kohaselt näib, et riigivõlg suureneb aasta lõpuks veel 100 miljardit naela, viies tänavuse võlakoorma 300 miljardi naelani. See on kaks korda suurem tõus kui ülemaailmse finantskriisi ajal, moodustades ligi 15% riigi SKTst.