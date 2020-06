Norra hiigelfond müüs Tallinkit ja ostis Tallinna Kaubamaja

Aprillis, mais ja juunis tegi hiigelfond massiivselt tehinguid Tallinki ja Tallinna Kaubamaja aktsiatega. Foto: Reuters/Scanpix

Norra riiklik naftafond aktiveerus aprillis-mais Tallinna börsil, kaubeldes suures mahus Tallinki ja Tallinna kaubamaja aktsiatega.

Aktsiaraamatutest Tallinna börsi suurimaid ostjaid ja müüjaid vaadates selgub, et aprillis vabanes fond 919 239 miljonist Tallinki aktsiast ja mais müüs veel 550 754 Tallinki aktsiat, vähendades oma Tallinki positsiooni 37%. Eelmisel nädalal asus Norra fond (aktsiaraamatus nimega CitiBank New York Government of Norway) aga ostjate poolele, ostes kokku Tallinna Kaubamaja aktsiaid. Fond soetas oma portfelli kokku 129 990 Tallinna Kaubamaja aktsiat. Eelmisel nädalal tõusis Kaubamaja aktsia ligi 8%.