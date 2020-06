Miljon surnud ameeriklast said USA riigikassalt abiraha tšeki

USA abijagamissüsteemid lonkavad mitut jalga, toetusmeetmete hulk aga järjest kasvab. Tänu ligipääsu puudumisele surmateatele, saavad surnud erinevatest stiimulprogrammidest USA valitsuselt abiraha. Foto: Reuters/Scanpix

Kongressi valvekoda leidis, et USA valitsuse poolt on saadetud 1,4 miljardi dollari väärtuses abiraha tšekke enam kui miljonile surnud ameeriklasele, kirjutab Financial Times.

Riigikassa saatis ekslikult surnud ameeriklastele tšekid, sest ainult sisekontrolli talitusel oli juurdepääs sotsiaalkindlustusameti täielikule surmateatele. Stimuleerivaid makseid jaganud büroo neile andmetele juurde ei pääsenud.