Tallink ostis DFDSile prahitud laeva Sailor

Tallink Grupi tütarettevõte Baltic SF VIII Ltd ostis täna Naviraililt ro-pax-tüüpi laeva Sailor.

Kuni 8. juulini teenindab Sailor veel DFDSi liinil Paldiski-Kapellskär. Foto: faktaomfartyg.se

Börsiteatest selgub, et laev on registreeritud Küprose laevaregistris ja hakkab seilama Eesti lipu all. Laeva üleandmine on plaanitud 9. juulil 2020. Tallinki sõnul toetab ro-pax laeva ost ettevõtte laevastiku kaubaveo võimekust.