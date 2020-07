Dow Jones langes, Nasdaq tõusis

Börsihoone New Yorgis Wall Streetil. Foto: AFP/Scanpix

Dow Jonesi aktsiaindeks lõpetas kolmapäeva langusega, aga tehnoloogiaaktsiaid koondav Nasdaq tõusis värske rekordini. Investorid keskendusid majanduse taastumise märkidele ning Föderaalreserv lubas edaspidi intresside puhul selgemat suunda, vahendab MarketWatch.

USAs on paranenud nii tööturu kui ka tööstussektori majandusandmed. See aitas turgudel juuli esimesel päeval kallineda, olgugi et koroonaviiruse osas on olnud tagasilööke.