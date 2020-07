USA majandus saadab vastakaid signaale

Foto: AFP / Scanpix

Juunis loodi USAs esmaste hinnangute järgi rekordiliselt töökohti, mille põhjal võiks arvata, et majanduslangus on möödas. Teisalt ähvardab majandust koroonaviiruse juhtumite kasv, kirjutab Reuters.

Tarbijate kulutused on järsult tõusnud ja täna on oodata ka USA tööturuameti kuuaruannet. Kui ettevõtted pärast karantiini lõppu uksed lahti tegid, on aga vallandunud koroonaviiruse teine laine riigi mitmetes osades, sealhulgas Californias, Floridas ja Texases.