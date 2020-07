Kinnisvarainvestor ostis siis, kui keegi teine ei julgenud

"Oli üksik tunne: keegi teine osta ei tahtnud, kõik tahtsid müüa," meenutas Elena Kuslap aega, kui eelmise kriisi ajal kinnisvara kokku ostis. Foto: Raul Mee

Kinnisvarainvestor Elena Kuslapi esimene üürnik osutus narkomaaniks ja rikkus korteri, aga see on vaid üks katsumustest, milles ta enne edu saavutamist karastus.

Reede õhtul investeerimisfestivalil esinenud kinnisvarainvestor Elena Kuslap meenutas, kuidas tema pere elas 23ruutmeetrises ühikatoas, sest muu ei olnud neile rahaliselt võimalik. „See oli ainus, mis isa suutis perele osta,“ ütles Kuslap. „Ilmselt just sellest tekkis mul huvi kinnisvara vastu. Tahtsin luua midagi paremat endale ja oma perele.“