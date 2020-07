Teiste usaldamine on viinud, aga ka toonud Alar Tammingule kümneid tuhandeid

Alar Tamming Foto: Raul Mee, fotograaf

Tavidi suuromanik Alar Tamming, kes kirjeldas Investeerimisfestivali laval oma suuremaid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, on kaotanud enamuste suurtest summadest just teiste usaldamise tõttu, samas kui ühe inimese usaldamine on talle ka oluliselt sisse toonud.

Ta tõi näite, et leppis oma ärisid alustades valuutaeksperdiga, keda ta nimetab Pauliks, kokku, et see aitab tal investeerida 2 miljonit. „Palka pakkusin talle lisaks põhipalgale kümme protsenti teenitud tulust ning nii hakkasime tehinguid tegema,“ rääkis Tamming. „Esimene tehing tõi 1000 dollarit võitu, kuid see oli ainuke kord, kui Exceli tabel plussi näitas,“ lisas ta.