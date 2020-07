Viimased tehingud Tallinki aktsiatega: Stefan Andersson müüs, Soome ärimees ostis

Viimastest tehingutest paistab suurima Tallinki müüjana silma rootslane Stefan Andersson ning ostjana Soome ärimees Timo Juhani Majuri. Foto: LIIS TREIMANN

Tallinki aktsiaraamatust selgub, et viimasel nädalal on ettevõttes oma osalust vähendanud rootslasest investor Stefan Andersson, samas kui suure portsu aktsiaid on soetanud Eestis mitut äri omav Timo Juhani Majuri.

Aktsiaraamatute andmete kohaselt müüs Stefan Andersson möödunud nädalal 60 000 laevafirma aktsiat ning alles on tal neid nüüd 170 000. Tehingu põhjust ta ei avalda. "Ma olen sel aastal teinud päris palju aktsiatehinguid Tallinna börsil ja alati on selleks palju põhjuseid, kas või see, et soovin osta muud aktsiat," ütles ta Äripäevale. "Seega ma ei taha kommenteerida üksikuid tehinguid," lisas ta.