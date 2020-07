USA suurpangad hoiatavad, et hullem on veel ees

JPMorgan eeldab, et tööpuudus püsib 2021. aasta esimesel poolel kahekohalise numbrina, samas kui Citigroup arvestab, et SKP langeb enne taastumist enam kui 35% Foto: Reuters /Scanpix

Kolm suurimat USA panka ütlesid täna, et nad on pannud 28 miljardit dollarit kõrvale laenukahjumite reserviks meenutades, et suur osa koroonaviiruse pandeemia tekitatavast majanduslikust kahjust on alles ees, kirjutab Reuters.

Laenuvõtjate ja töötajate toetuseks on antud triljoneid dollareid valitsuse ja pankade abina, kuid osa sellest toetusest kaob peatselt ja pangad teatasid, et toetusmeetmete kadumine võib lõpuks viia nende kahjumite suurenemiseni.