Hiina suurim kiibitööstus ei lase end Ameerika ähvardustest heidutada

Külm tehnoloogiasõda Hiina ja Ameerika vahel kogub hoogu. Foto: Reuters/Scanpix

Külm tehnoloogiasõda Hiina ja Ameerika vahel kogub hoogu, kuid SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) kasvu see ei mõjuta. Mõlemad geopoliitilised rivaalid on kehtestanud piirangud teineteise tarkvara kasutamisele.

SMIC on Hiina suurim kiibitööstus, mis kasutas varem ameeriklaste varustust, et toota mikroprotsessoreid Huaweile, kirjutab The Economist. Uuringutele keskendunud ettevõte Berstein kommenteerib, et kui SMIC kaotab sideme Huaweiga, siis kahaneb SMIC käive 20% ja see ohustab tema eeldatavat kasvu.