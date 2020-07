Putin tekitas Venemaal börsibuumi

Moskva börs. Foto: Reuters/Scanpix

Miljonid venelased panevad oma säästud võlakirjadesse ja aktsiatesse, mis on aidanud seni peamiselt välisinvestorite mõjutatud kohalikke turge veidi tasakaalustada, kirjutab Financial Times.

Venemaa keskpank on viimase viie aasta jooksul langetanud baasintressimäära 17 protsendilt 4,5 protsendile. Intressid on viimase 30 aasta madalaimal tasemel ning see vähendab säästmise atraktiivsust. Lisaks kehtestas Venemaa valitsus 13protsendilise maksu 14 000 dollarit (miljon rubla) ületavatele pangahoiuste intressidele.