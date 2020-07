Koroonatõves vaevlev USA valmistub järgmiseks rahakülviks

USA valmistub täiendavaks rahakülviks. Foto: EPA

USAs tänasest taas tööle kogunev kongress valmistub läbirääkimisteks uue abipaketi üle, et hoida majapidamisi ja ettevõtteid karmis koroonaolukorras vee peal. Laual on täiendavad töötutoetused, täiendav kodanikupalk ning tööjõumaksude alandamine.

Tegemist oleks juba viienda abipaketiga sel aastal ning selle vajadus on tingitud sellest, et koroonaviirus Ameerika Ühendriikides ei näita taandumismärke ja nii on muutunud ebaselgemaks ka sealse majanduse väljavaated.