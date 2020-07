USA aktsiaturud jätkasid tõusu

USA aktsiaturud kerkisid neljandat kauplemispäeva järjest, kuna USA koroonavaktsiini tehing Pfizeri ja BioNTechiga kergitas investorite sentimenti rohkem kui eskaleeruvad pinged USA ja Hiina vahel.

Donald Trumpi administratsioon on välja käinud 2 miljardit dollarit, et kindlustada riigile 100 miljonit doosi potentsiaalset koroonaviiruse vaktsiini firmadelt BioNTech ja Pfizer. Kahe ettevõttega sõlmitud leping on väärt 1,95 miljardit dollarit ning 100 miljonit doosi jagatakse vaktsiini väljatootmisel Ameerika kodanikele tasuta. Pziferi ja BioNTechi aktsiad kallinesid vastavalt 2% ja 7,5%.