EL soovib majanduskriisiga toimetulemiseks tühistada osad finantsmäärused

Euroopa Liit avalikustas kava finantsregulatsiooni kergendamiseks, tänu tekkinud probleemidele koroonaviiruse kriisi ajal. Muudatused MiFID II mõjutaksid tõenäoliselt maaklerfirmasid üle maailma.

Euroopa Komisjon pakkus välja kolm uut sammu, et tagada rohkem investeeringuid majandusse. Komisjon soovib ühtlustatud emissiooniprospekte, et oleks lihtsam investeerida; soovib rohkem teaduslikke analüüse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kohta; ning soovib muuta väärtpaberistamise raamistikku, et edendada pankade laenamist.