Euroopa turud tõusuteel

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, sest investorid loodavad, et USA uued stimuleerimismeetmed ja Euroopa Liidu abipakett aitavad koroonaviiruse mõju leevendada, vahendab Reuters.

Üle-euroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kallinenud 0,32 protsenti, 367 punktini. Saksamaa DAX ja Londoni FTSE 100 on kumbki tõusnud vastavalt 0,2 ja 0,3 protsenti. Kehvemini on läinud Prantsusmaa ja Itaalia aktsiaturgudel, mis on veidi langenud.