Elon Musk ülistas Hiinat

Elon Musk ülistas Hiinat. Foto: Reuters/Scanpix

USA tööjõud on laisk ja rahulolev, samas kui Hiinas saab töö tehtud efektiivsemalt tänu sealsetele tarkadele ja tööd ausees hoidvatele inimestele, leiab Tesla ja SpaceX-i juht Elon Musk.

"Hiina rokib, sealne energia on suurepärane, inimesed Hiinas on targad ja teevad kõvasti tööd," vahendab CNBC Muski sõnu. "Samal ajal näen USA-s, eriti Bay regoonis, aga ka Los Angeleses ja New Yorgis laiskust ning oma õiguste nõudmist," lisas Musk.