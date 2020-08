Euroopa tööstusettevõtted said uuesti hoo sisse

Nõudluse kasv pani eurotsooni tehased uuesti tootma. Foto: SIPA/Scanpix

Tööstusaktiivsus üle eurotsooni kasvas eelmisel kuul esimest korda alates 2019. aasta algusest, millele aitas kaasa liikumispiirangute vähenemine, kirjutab Reuters.

HIS Markiti lõplik tööstuse ostujuhtide indeks (PMI) kerkis juulis 51,8 punkti peale juuni 47,4 punkti pealt. Tegemist on esimese korraga pärast 2019. aasta jaanuarit, mil näidik on üle 50 punkti ning näitab seega kasvu.