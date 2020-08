Aasia börsid otsivad suunda

Foto: AFP / Scanpix

Aasia börsid alustasid päeva kindla suunata, kuna börse varjutab mure USA ja Hiina vaheliste suurenevate pingete üle, samal ajal olid maailma suuruselt teise majanduse tööstuse taastumise näitajad ootustest paremad.

Washingtonis pakutavate majanduse stimuleerimispakettide ajastuse puhul valitseb ebakindlus. Sel nädalal on oodata USA-Hiina kaubanduspakti ülevaadet. Hongkongi aktsiad odavnesid koos Tencenti aktsia hinna reedel toimunud langusega. Lõuna-Korea ja Austraalia aktsiad on kallinenud, Jaapani ja Singapuri börsid on pühadeks suletud.