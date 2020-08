Kas lihtne teenimisviis börsil?

Aktsiate splittimine on taas moodi läinud. Varem tehti splitte regulaarselt, kuid viimastel aastatel on see olnud harv nähtus. Investorite soe vastuvõtt Apple´i ja Tesla splitiuudisele viib mõttele, kas on aeg raha hinnatõusu lootuses börsile viia? Pildil Tesla Model X Moskva kesklinnas. Foto: Reuters/Scanpix