Orkaanihirm kergitab nafta hinda

Naftaplatvorm Mehhiko lahes. Foto: Reuters/Scanpix

Brenti toornafta hind on täna tõusuteel, sest USA tootjad on orkaanihirmus peatanud Mehhiko lahes tootmise ning USA-Hiina kaubanduskõneluste osas ollakse positiivselt meelestatud, vahendab Reuters.

Tõus oli aga piiratud, sest mure koroonaviiruse kiirema leviku pärast on jälle kasvanud. Nimelt on ilmunud andmed, et Euroopas ja Aasias on mitu viiruse läbi põdenud inimest selle uuesti saanud. See tekitab küsimusi immuunsuse kohta.