Salesforce'i aktsia tõusis pärast tulemusi 15%

Salesforce lõikab koroonaviirusest kasu, sest pakub ettevõtetele erinevaid digitaalseid lahendusi. Foto: Reuters/Scanpix

Pilveteenuseid pakkuva tarkvarafirma Salesforce’i teise kvartali tulemused olid tugevad ning ettevõtte käibeprognoos oli oodatust kõrgem, mis tõstis aktsiat 15 protsendi võrra, vahendab Reuters.

Koroonaviiruse pandeemia, mille tõttu on paljud töötajad kodust tööd teinud, on soodne tarkvara pakkujatele. Salesforce, kes lisatakse 31. augustil Dow Jonesi indeksisse, pakub ettevõtetele mitmesuguseid digitaalseid lahendusi kliendisuhetes, tarnetes, e-kaubanduses ja turunduses. Ettevõtte president Bret Taylor ütles, et nende tehnoloogiate kasutus on kasvanud, sest see võimaldab paljusid tegevusi digitaliseerida.