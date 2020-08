USA tehnoloogiasektor on väärt rohkem kui kogu Euroopa aktsiaturg

Apple'i turuväärtus on ületanud juba 2 triljoni dollari taseme. Foto: Reuters/Scanpix

USA tehnoloogiaaktsiate väärtus on tõusnud nii palju, et sektor on väärt juba rohkem kui kogu Euroopa aktsiaturg, selgub Bank of America Global Researchi andmetest.

USA tehnoloogiasektori turuväärtus on tõusnud 9,1 triljoni dollarini. Euroopa aktsiaturg, kuhu hulka on arvestatud ka Šveits ja Suurbritannia, ulatub 8,9 triljoni dollarini. Võrdluseks võib välja tuua, et 2007. aastal oli Ühendriikide tehnoloogiasektor Euroopa aktsiaturgudest neli korda väiksem.