Tesla aktsia langes korrektsiooni

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla aktsia langes täna järsult, sest elektriautode tootja avaldas, et üks suuraktsionäre on portsu aktsaid maha müünud, vahendab MarketWatch.

Tesla aktsia langes täna 7,3 protsenti, 440 dollarini. Tegemist on suurima päevase langusega alates mai algusest. Pärast esmaspäevast rekordit on aktsia kukkunud 12 protsenti. Just esmaspäeval toimus ka Tesla aktsiasplitt.