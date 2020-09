Tesla jäi S&P 500 indeksist siiski välja

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla aktsia on täna New Yorgi börsi eelturul järsult langenud, sest elektriautode tootjat ei lisatud Standard & Poor’s 500 indeksisse. See oli osale investoritele üllatus, vahendab Bloomberg.

Tesla aktsia on täna kella 15.30ks eelturul odavnenud 14,9 protsenti, 356 dollarini. Selle asemel, et S&P Dow Jones Indices lisaks S&P 500 indeksisse Tesla, otsustati hoopis interneti jaemüüja Etsy, robootikafirma Teradyne ja biotehnoloogia ettevõtte Catalent kasuks.