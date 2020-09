EKP jättis senised meetmed muutmata

Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde. Foto: imago images/Scanpix

Euroopa Keskpanga nõukogu hoiab uuel haiguslainel ja euro tõusul silma peal, kuid jättis senise rahapoliitika tänasel kohtumisel muutmata, vahendab Financial Times.

EKP ütles, et on valmis vajadusel kohandama kõiki enda instrumente, et jätkuks inflatsiooni liikumine soovitud tasemele.