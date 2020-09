TikToki tehing jõudis esmase hinnasildini

Tehnoloogiafirma Oracle saaks TikToki globaalses äris 12,5% suuruse osaluse 7,5 miljardi dollari eest. Walmarti osalus läheks maksma 4,5 miljardit dollarit. Foto: imago-images/Scanpix

USAs turmtule alla sattunud sotsiaalmeediarakendus TikTok on emafirma ByteDance'i hinnangul väärt 60 miljardit dollarit. Oracle ja Walmart saaks hinnaga nõustudes endale viiendiku firmast, kirjutab Bloomberg.

Oracle'l on õigus osta 12,5% suurune osalus ja Walmartil 7,5% ettevõttest, mis tähendab, et hinnalipik oleks kahepeale kokku 12 miljardit dollarit. Sellega jääks valdav osa TikToki globaalsest ärist endiselt Hiina firma kätte. Turvariskide kaitseks saaks Oracle kontrolli selle üle, et ega pole rakenduses ühtegi nii-öelda tagaust. Järgmise aasta jooksul kavatseb ettevõte aga teha IPO ning minna börsile.