Investeerimispankur Ignitise IPOst: selle edu sõltub turgudel valitsevast meeleolust

Investeerimispankur Henrik Igasta Ignitise IPOst: selle edu sõltub turgudel valitsevast meeleolust Foto: Reuters/Scanpix

Ignitis on oma IPO korraldamisel vajutanud õigeid nuppe ning ka hinda ei saa pidada kalliks, kuid emissiooni õnnestumine sõltub eelkõige sellest, kas turge tabab korrektsioon või mitte, leidis investeerimispankur Henrik Igasta.

„Prospekti vaadates ja arvestades, et tegemist on suuresti võrguettevõttega, siis ma ei arva, et ta röögatult kallis oleks,“ sõnas Igasta. „Nende küsitav hind on kusagil õiglase vahemiku keskpaigas ja suhteliselt mõistliku kordaja peal,“ viitas ta sellele, et küsitakse natuke alla kümne korra viimase 12 kuu maksueelsest kasumist (EBITDA).