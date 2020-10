Kinnisvarafond Baltic Horizon küsib investoritelt 20 miljonit eurot

Minimaalselt saab osta 1000 osakut kinnisvarafondist. Foto: Liis Treimann

Balti riikides tegutsev kinnisvarafond Baltic Horizon Fund teatas, et alustab uute osakute avaliku pakkumisega, millega soovib Eesti ja Leedu investoritelt kaasata 20 miljonit eurot edasiseks laienemiseks.

"Suurusel on omad võlud," märkis Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam. "Päeva lõpuks on meie soov kasvada suurimaks fondiks, meil on ikkagi sihtmärk miljard eurot varasid. Ja seeläbi suurendada veel rohkem likviidsust börsil," ütles ta.